窃盗事件を起こした元タレントの坂口杏里容疑者（３５）が、最近もさまざまなトラブルを抱えていたという。坂口容疑者は１７日に東京・八王子市のコンビニでサンドイッチ１個を万引したとして、警視庁高尾署に窃盗の疑いで現行犯逮捕されたことが２４日、明らかになった。店員に取り押さえられ、駆け付けた署員に引き渡された。本人は容疑を認めているという。２００８年に芸能活動をスタートさせ、主にバラエティー番組で活