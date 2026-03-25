楽天・宗山塁内野手（23）が開幕メンバー外が決定的となった。25日に東京都内の病院でメディカルチェックを受け、左手関節軟骨（TFCC）損傷が判明。今後の回復状況を見て復帰を目指す。宗山は20日の巨人とのオープン戦東京ドーム）でヘッドスライディングした際に負傷。球団は部位を明かさず、打撲と発表していた。大事を取り、21日の同戦から2日連続で試合前の全体練習に不参加。24、25日に本拠で行われた全体練習にも姿を