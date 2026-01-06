高市早苗首相は５日に三重県の伊勢神宮を参拝した。同行した小野田紀美・経済安全保障相のファッションがネットで話題となっている。小野田氏はまさかのモーニング姿。ジャケットでネクタイを締め、キリっとしたパンツスタイル。男性閣僚と並んでも見劣りしない長身でオーラを放った。参拝を終え、自身のＸ（旧ツイッター）では「力強く輝くお天道様のもとで、高市総理と共に伊勢神宮を参拝いたしました。とにかく全力で頑張