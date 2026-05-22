北海道夕張市の特産品「夕張メロン」の初競りが22日朝、札幌市中央卸売市場で開かれ、釧路市の青果物卸売会社「ふたみ青果」が過去最高額の2玉580万円で落札した。これまでの最高は2019年の2玉500万円。夕張メロンはオレンジ色の柔らかな果肉と濃厚な甘みが特徴。夕張市農協によると、今年は3、4月の昼夜の寒暖差が大きく甘みが増し、香りも豊かで満足度の高い仕上がりという。収穫のピークは6、7月で、計3086トンが出荷される