サイボウズと富山県は5月21日、県内のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進に向けて包括連携協定を締結したことを発表した。（左から）サイボウズ 代表取締役社長 青野慶久氏、富山県知事 新田八朗氏○包括連携協定締結の背景富山県は2022年よりkintoneを導入し、県庁での業務効率化に活用している。また、2025年4月からは県職員がサイボウズに出向し、企業で得た知見をもとに県庁でkintoneの勉強会を行うなど、これまで富