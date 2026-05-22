大谷は初回に8号先頭打者アーチ＆5回無失点の快投【MLB】ドジャース 4ー0 パドレス（日本時間21日・サンディエゴ）ドジャース大谷翔平投手が見せた異次元の活躍が、チームメートや指揮官から大絶賛されている。20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、今季4勝目と8号先頭打者アーチを記録した。クラブハウスやフィールドインタビューで語った“本音”とは？初回の第1打席でいきなり右