21日、自民党で高市総理大臣を支える新たなグループが立ち上がりました。347人が入会する異例の規模となるなか、参加しなかった議員からは批判も出ています。■側近議員と総理官邸サイドが綿密な打ち合わせ21日午後4時前、自民党の幹部や去年の総裁選で高市総理と争ったメンバーなどが集結。高市総理を支えるため、新たなグループが立ち上げられたのです。国力研究会会長加藤前財務相「高市総理、政権を支えて、そして私どもが一