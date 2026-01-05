サガン鳥栖は5日、FW新川志音(18)が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離れることを発表した。高校3年生の新川はサガン鳥栖U-18に所属しながら2種登録選手として昨年にJ2デビューを飾り、33試合5得点を記録。5月に来季トップチーム昇格内定が発表されると、10月にはプロA契約を締結していた。U-18日本代表として臨んだ12月のSBSカップでは、U-18スペイン代表とU-18オーストラリア代表から1得点ずつ