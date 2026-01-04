タレントの東野幸治（58歳）が、1月3日に放送されたバラエティ番組「東野幸治＆寺島しのぶのR-50 人生でやらないと後悔すること」（毎日放送）に出演。移住最有力の候補地を明かし、理由のひとつに「友だちが1人できた」を挙げた。50歳を超えた出演者がリアルに「人生でやらないと後悔するコト」を、ただ発表するだけの同番組。“移住”についてトークが進む中で、東野は「オレは、いま東京住んでるけど、大阪、東京…ほんでいま新