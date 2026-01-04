東野幸治“移住の最有力候補地”は？ 理由のひとつは「友だちが1人できた」
タレントの東野幸治（58歳）が、1月3日に放送されたバラエティ番組「東野幸治＆寺島しのぶのR-50 人生でやらないと後悔すること」（毎日放送）に出演。移住最有力の候補地を明かし、理由のひとつに「友だちが1人できた」を挙げた。
50歳を超えた出演者がリアルに「人生でやらないと後悔するコト」を、ただ発表するだけの同番組。“移住”についてトークが進む中で、東野は「オレは、いま東京住んでるけど、大阪、東京…ほんでいま新潟なのよ」と、移住候補先として最有力なのは新潟だと明かす。
その理由を聞かれると、「60過ぎたら移住したい、1年くらい移住したいと思ってる。街しか、都会しか住んでないから。で、ロケ、いろいろローカル局回ったときに、新潟が、めちゃくちゃ白ご飯が美味しいんですよ。米どころだから。まず、それが美味しくて、お魚美味しくて、お肉美味しくて。なおかつ、友だちが1人できたんですよ」と語る。
そして「オレ、友だちとかほとんどいないタイプ。友だちができて、白ご飯美味しい…新潟やな。新潟どこ住もう？ 古民家？ 最初いろいろ希望あるけど、最終的にいまは、大きい道路沿いのオートロックマンション（笑）。なぜなら、冬になると雪を除去してくれる車は大きい道をやってくれるのよ。一個（通りを）入ったら、パッと見たらじいちゃんばあちゃん、自力でやってるのよ。これは申し訳ないということで…だから大きい道沿いのオートロックマンションの、5階建て、10階建ての2〜3階くらい」と具体的なイメージを語った。
東野は数年前から、移住先候補を探るべく、各地のローカル局の番組に出演。「東野幸治は移住したい〜第2のふるさと探し旅〜」（朝日放送・BS朝日）で全国を飛び回っているほか、「富山県移住推進大臣 東野幸治」（BSよしもと）、「天津木村＆東野幸治の岩手移住あると思います!?」（岩手朝日テレビ）、「新潟でOFFりませんか？ どローカル道 東野幸治さん新潟に移住しましょうよ！」（テレビ新潟）、「移住歓迎バラエティー 東野幸治様専用 金沢みつぼしバス」（テレビ金沢）、「東野幸治の福島移住計画」（福島中央テレビ）などに出演している。
