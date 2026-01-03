“哀川翔ものまね”などで知られる、ものまねタレントの花香よしあき（46歳）が、1月2日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ 2026新年会SP」（東海テレビ）に出演。5年ぶりのテレビ出演だと話し、4年間病気で寝たきりの生活だったと語った。番組は今回「2026新年会SP」と題し、ものまねの聖地「そっくり館キサラ」にて、毎年恒例のものまね新年会を開催。いろいろなものまね芸人・タレントがネタを披露していく中、最