正月に起きた「最悪の群集事故」2025年、オーバーツーリズムの影響で日本国内の観光名所はどこも外国人で溢れかえり、その土地に暮らす住民への影響や文化財への被害など様々な問題が発生していた。人が密集した場所でもっとも恐ろしい事故は「群集事故」である。群集事故とは、道路や階段などに人が極度に密集することで引き起こされる事故のことで、連鎖的に人が折り重なって倒れてこんでしまう群集雪崩はその代表例だ。こうした