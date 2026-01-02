RIZIN師走の超強者祭り格闘技イベント「RIZIN師走の超強者祭り」が12月31日、さいたまスーパーアリーナで開催され、メインイベントのフェザー級（66キロ以下）タイトルマッチでは、挑戦者の朝倉未来（JAPAN TOP TEAM）が同級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に初回TKO負けを喫した。圧勝した王者のパンツについた広告が「目に入っちゃって」「でかでかと映る」とファンの視線を奪っていた。結果的に宣伝効