RIZIN 師走の超強者祭り

格闘技イベント「RIZIN 師走の超強者祭り」が12月31日、さいたまスーパーアリーナで開催され、メインイベントのフェザー級（66キロ以下）タイトルマッチでは、挑戦者の朝倉未来（JAPAN TOP TEAM）が同級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に初回TKO負けを喫した。圧勝した王者のパンツについた広告が「目に入っちゃって」「でかでかと映る」とファンの視線を奪っていた。

結果的に宣伝効果抜群となった。朝倉にパウンドを何度も浴びせ、初回2分54秒でTKO勝ちを収めたシェイドゥラエフ。王者が履いていたパンツの臀部にはポップなフォントで「にゃんこ大戦争」と書かれていた。ポノス株式会社が配信するスマホゲームの広告だ。

朝倉に覆いかぶさる王者の写真がX上で出回ると、「にゃんこ大戦争のインパクト」「でかでかと映るにゃんこ大戦争」「TKO負けも衝撃だけど、ニャンコ大戦争の広告ロゴが目に入っちゃって」「にゃんこ大戦争が気になりすぎる」「パンツのにゃんこ大戦争は合成だと思っていたが、そういうパンツだった」「にゃんこ大戦争の広告効果、絶大すぎる」と視線を奪われたファンの声が多数書き込まれた。

なかには「ある意味で勝利したのは、スマホゲームのにゃんこ大戦争」といったコメントも。朝倉は試合後に自身のインスタグラムを更新。「沢山の応援ありがとうございました 眼窩底骨折があるけど他は大丈夫そう。心配かけました やることやってきたので後悔はないです また頑張ります」と報告している。



（THE ANSWER編集部）