12月31日夜、茨城県水戸市のアパートでネイリストの女性が首から血を流して倒れているのが発見され、その後、死亡が確認されました。警察などによりますと、12月31日夜7時半ごろ、水戸市のアパートの一室で、帰宅した住人の男性から「妻が玄関で血を流して倒れている」と通報がありました。女性は、自宅の玄関内で倒れていて、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。死亡したのは、この部屋に住むネイリストの31