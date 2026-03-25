きょう未明、茨城県つくば市のコンビニに血を流した男性が助けを求めて駆け込み、意識のない状態で病院に運ばれました。その後、警察に果物ナイフを持った男が出頭し、逮捕されました。【写真を見る】「背中を刺された」コンビニに血を流した男性駆け込む 意識のない状態で搬送約2時間後に血のついたナイフ持つ男が警察署に…「知らない男を刺した」茨城・つくば市警察などによりますと、きょう午前0時45分ごろ、つくば市