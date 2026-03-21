「選抜高校野球・１回戦、専大松戸４−０北照」（２１日、甲子園球場）７７歳の持丸修一監督は「甲子園の校歌って本当にいいなって思いました」と穏やかな笑みを浮かべて勝利を喜んだ。エースの門倉が１１９球を投げ４安打完封。「もうちょっと悪いかなと思ったが、思った以上に良くて、リリーフの用意は全然しませんでした」とたたえた。九回はピンチを迎えて伝令を送ったが「別に１点取られてもいいんで、アウトカウントを