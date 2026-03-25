25日午前0時45分ごろ、茨城県つくば市のコンビニに男性（21）が訪れ「背中を刺された」と助けを求めた。つくば署によると、男性は病院に搬送され重体。約2時間後、血のようなものが付いた刃物を持った男が同署を訪れたため、銃刀法違反容疑で現行犯逮捕した。「知らない男を刺した」と供述しており、関連を調べている。男は職業不詳岡野龍暉容疑者（23）＝同市高野台。逮捕容疑はつくば署で果物ナイフのような刃物1本を所持し