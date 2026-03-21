お笑い芸人の藤井隆さん、タレントの井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜、午後12時55分〜）の3月22日放送回は、茨城県東海村に住む新婚カップルが登場します。中学時代はお互いに最悪の印象だったという同級生の2人。卒業から10年後に再会し、結婚に至るまでのエピソードが紹介されます。【写真】10年後に再会した夫は…まさかのハイテンションキャラに今回は番組55周年の