25日、茨城県つくば市で背中を刺されたとして20代の男性が店に助けを求める殺人未遂事件がありました。刃物を持ち「人を刺しました」などと話し警察署に自首してきた男を警察は銃刀法違反の疑いで逮捕するとともに、事件との関連を調べています。警察によりますと、25日午前1時前、つくば市のコンビニエンスストアの店員から「男性客が背中を刺されたなどと言ってきて、そのまま倒れた」と110番通報がありました。市内に住む21歳の