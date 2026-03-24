電力需要増加で脚光を浴びる原子力発電近年の株式投資テーマの一つがAIとデータセンターです。これらには周辺産業がたくさんありますが、絶対欠かせないものがあります。電力です。電力無しにはデータセンターは稼働できませんし、ひいてはAIも使えません。つまり、AIとデータセンターが普及すればするほど、電力需要が増えるという構図が見えます。AIとデータセンターが増えなくても、我々の生活は電力無しでは成り立たなくなって