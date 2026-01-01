スイス南部のスキーリゾートにあるバーで爆発があり、地元警察は「数十人が死亡、100人ほどが負傷した」と発表しました。テロの可能性は低いとしています。【写真を見る】スイススキーリゾートのバーで爆発 数十人死亡、100人ほど負傷 「テロの可能性低い」と発表も爆発原因は不明地元警察などによりますと、1日午前1時半ごろ、スイス南部クラン・モンタナのスキーリゾートにあるバーで爆発と火災が起き、数十人が死亡