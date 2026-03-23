アメリカニューヨークのラガーディア空港で22日夜、航空機と消防車両が衝突する事故があり、2人が死亡、2人が重傷です。NBCなどによりますと、モントリオール発のエア・カナダ・エクスプレスの旅客機が22日深夜、ニューヨークのラガーディア空港に着陸した際、地上の消防車両と衝突しました。この事故で旅客機の機長と副操縦士が死亡、消防車両の2人が骨折するなどの重傷です。また乗客10人以上が負傷したということです。航空会