22日夜、中国・上海市に着陸した飛行機の機内で火災が発生しました。携帯電話が発火したということです。中国メディアによりますと、北京を出発した中国東方航空の飛行機が22日夜、上海の空港に着陸した後に機内で火災が発生しました。客室乗務員が消火器やミネラルウォーターで対応にあたり、火は数分で消し止められたということです。この火災によるけが人は確認されていません。中国東方航空によると、乗客の携帯電話が座席の隙