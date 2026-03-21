ソウル江北（カンブク）一帯のラブホテルで連続殺人を犯したキム・ソヨンの素顔が公開される。3月21日、韓国で放送されるSBS『それが知りたい』（原題）では、「レディ・キラー：江北モーテル連続殺人事件」というテーマで、犯人キム・ソヨンを取り上げる。【写真】カレーに薬、目には安全ピン…“韓国女殺人鬼”事件は去る1月29日に起きた。ソウル江北区のあるラブホテルで、20代の男性が遺体で発見された。そしてわずか12日後の2