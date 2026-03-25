コロンビアから密輸された液状コカインの原料を使い、韓国国内で122万人が同時に使用できる量の固形コカインを製造したコロンビア人に重刑が言い渡された。【画像】街中で「段ボール一丁」→体触らせた韓国女性、麻薬使用で有罪3月24日、法曹界によると、仁川（インチョン）地裁・刑事16部（ユン・イジン部長判事）は、特定犯罪加重処罰法上の麻薬の容疑で拘束起訴されたコロンビア人A（48）の判決公判で懲役20年を言い渡した。Aは