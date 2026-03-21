「寝たきりの状態が4か月も続きました。今も長距離を歩くことはできません」──そう語るのは、ウクライナ国籍のインフルエンサーであるマリア・コバルチュクさん（21、＠mariia.kovalchuuk）だ。【写真】ドバイの道路脇で腕と脚、脊椎が折れ、血まみれの状態で発見されたマリアさん、現在の姿マリアさんは昨年3月、ドバイの道路脇で腕と脚、脊椎が折れて血まみれになった状態で発見された。その後一命を取り留め、現在はリハビ