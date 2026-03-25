トルコ最大の都市イスタンブールで、男女関係のトラブルに巻き込まれたサッカー選手が銃撃され死亡する事件が発生した。24日（現地時間）、日刊ヒュリエットなどによると、今月19日夜、イスタンブール南東部ウムラニエで、アマチュアサッカー選手クビライ・カアン・クンダクチュさんが銃撃を受けて重傷を負い、病院に搬送されたが、その後死亡した。当時、男性ラッパーのヴァハプ・ジャンバイが、最近別れた恋人である有名歌手アレ