中国で日本人2人が麻薬を所持していたとして、当局に身柄を拘束されたことが新たに分かりました。日中関係筋によりますと、ことし1月2日、日本人2人が中国・広東省の広州国際空港で、麻薬を所持していたなどとして税関当局に拘束されたということです。1月5日に、広州の日本総領事館が連絡を受け、担当者が2人と面会などを行ったということです。拘束されたうちの1人は、都内の飲食店に勤務していた女性とみられます。また、拘束さ