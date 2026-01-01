「面接で、どちらを伝えるべきか毎回迷いました」【グラフ】LGBTQ+当事者「やりたい仕事に就くことを諦めた」人は約3割にトランスジェンダー男性（出生時に割り当てられた性別は「女性」でありながら、性自認が「男性」である人）でADHDのある山田さん（仮名・26歳）は、就職活動中の苦悩をそう振り返ります。発達障害への配慮を求めれば性自認（自分の性別をどのように認識し、どのように感じているか）について聞かれ、性自認に