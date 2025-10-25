（台北中央社）性的少数者への理解促進などを目的としたパレード、第23回台湾LGBT+プライド（台湾同志遊行）が25日、台北市内で開催された。主催者発表で約15万人が参加した。参加者らは、自身と異なる人々との違いを理解し、強靱（きょうじん）で多様性を受け入れる社会の実現を訴えた。台湾では2019年に同性婚が合法化された。パレードの起終点となった台北市政府前広場では、午後から約110ブースが出展したマーケットが開かれ、