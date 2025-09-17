2025Ç¯9·î¤ÎÂè2½µ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ß¥·¥¬¥ó½£¤Î¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥Ý¥ë¥Î¤ä¥¨¥Ã¥Á¤ÊASMR¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Michigan bill seeks to ban porn, erotic ASMR, and more | Mashablehttps://mashable.com/article/michigan-bill-ban-adult-content-erotic-asmr¥ß¥·¥¬¥ó½£¤Î¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¥°¥ë¡¼¥×¤¬Äó½Ð¤·¤¿Ë¡°Æ¤Ï¡Ö¸ø½°Æ»ÆÁÉåÇÔËÉ»ßË¡°Æ(House Bill 4938)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£