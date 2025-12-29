男と刺された従業員の間に面識がないことがわかりました。26日、横浜ゴム三島工場で、28歳の男性従業員を刃物のようなもので刺し、殺害しようとした疑いで逮捕・送検された元従業員の小山雅貴容疑者（38）。捜査関係者によりますと、小山容疑者とこの従業員の間に面識がないことが分かりました。小山容疑者は「職場で嫌がらせを受けていた」という趣旨の供述をしていて、警察は引き続き、犯行に至ったいきさつについて調べています