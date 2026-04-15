記事ポイントRAI’Sが世界に1台だけのクラウンスポーツパトカーを1/43スケールで商品化します。限定800台のダイキャストモデルが4月8日から予約でき、全国の模型取扱店でも購入を検討できます。愛知県警察の広報車両ならではの赤色灯や装備を細部まで眺めて楽しめます。 RAI’Sが、愛知県警察の広報車両として使われるクラウンスポーツのパトカーを1/43スケールで発売します。実車は世界に1台だけという珍しい車両で、限定800