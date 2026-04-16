走行中の電車内で高校3年の女子生徒に性的暴行を加えたとして、27歳の男が逮捕されました。男は3日連続で同じ女子生徒を狙ってわいせつな行為をしていたと供述しています。【写真を見る】3日連続で同じ女子高校生に電車内でわいせつ行為か性的暴行の疑いで27歳の男を現行犯逮捕「駅のホームで見かけて好みだった」不同意性交の疑いで現行犯逮捕されたのは、神奈川県座間市の自称アルバイト・中村優容疑者（27）です。中村容疑