行方不明になっていた安達結希くん（11）の遺体が4月13日に京都府南丹市内の山林で見つかった事件。京都府警は4月15日、同市にある結希くんの自宅に死体遺棄容疑で家宅捜索に入り、16日未明、父親である安達優季容疑者（37）を同容疑で逮捕した。捜査関係者によると、安達容疑者は「私のやったことに間違いありません」と供述し、結希くんの殺害についても認めているという。【写真】4月16日車に乗って送検された安達優季容疑者