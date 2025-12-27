米トーク番組の人気司会者でコメディアンのジミー・キンメル（58）がクリスマスに、英テレビ局チャンネル4に出演してクリスマスメッセージを伝える中で宿敵トランプ米大統領を痛烈に批判した。チャンネル4が1993年から毎年クリスマスに放送している英王室に代わるクリスマスメッセージを伝える番組「オルタナティブ・クリスマス・メッセージ」に出演したキンメルは、「ファシズムの観点からみると、今年は本当に素晴らしい年だった