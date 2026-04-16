イランへの攻撃に批判的なローマ教皇レオ14世と対立するアメリカのトランプ大統領が、今度はイエス・キリストが自らに寄り添うように見える画像を投稿しました。【映像】実際のトランプ氏の投稿トランプ大統領は15日、星条旗を背景にキリストがトランプ大統領を後ろから抱き寄せ、目をつぶって額を合わせているように見える生成画像を自身のSNSに投稿しました。画像は他のユーザーの投稿を引用したもので、「過激な左派は気に