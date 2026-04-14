トランプ米大統領＝13日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン、ローマ共同】トランプ米大統領は13日、ローマ教皇レオ14世を批判した12日の交流サイト（SNS）への投稿について「謝る必要は何一つない」と述べ「彼は間違っている」と主張した。一方、この投稿直後に自身をイエス・キリストに模したかのような画像をSNSに載せたが、削除した。冒涜行為だとして支持基盤のキリスト教保守派から非難の声が噴出していた。トランプ氏