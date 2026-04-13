米俳優ジョージ・クルーニー（64）が、イランとの停戦合意に関するトランプ米大統領の発言を巡って応戦を繰り広げて話題を呼んでいる。ことの発端は、7日にトランプ大統領が自身のSNSトゥルース・ソーシャルにイランが停戦条件に応じなければ、「一つの文明が滅びる」と投稿したことだった。この発言を受けてクルーニーは先週、イタリアで行われたイベントで高校生たちを前に「戦争犯罪に当たる」と発言してトランプ大統領を非難し