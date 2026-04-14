【ワシントン＝栗山紘尚】米国とイランの戦闘終結に向けた協議で米代表団を率いたバンス副大統領は１３日、米保守系ＦＯＸニュースのインタビューで「ボールはイラン側にある」と述べ、再協議の開催に含みを持たせた。「さらなる対話があるか最終合意に至るかはイラン次第だ」と語り、核問題での譲歩を求めた。バンス氏によると、米国はパキスタンで１１〜１２日に開催された協議で、▽イランが持つ全ての濃縮ウランを国外に搬