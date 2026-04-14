【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は１２日、自身をイエス・キリストに見立てた画像をＳＮＳに投稿した。支持基盤であるキリスト教保守派からも批判が相次いだことを受け、画像は１３日までに削除された。ワシントン・ポスト紙など米主要メディアによると、画像は、生成ＡＩ（人工知能）で作成されたとみられ、トランプ氏が、医療関係者や両手を合わせた女性らに囲まれ、横たわった男性の額に手を当てる姿が描かれ