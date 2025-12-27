ダウ平均は６営業日ぶり反落＝米国株概況 きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は６営業日ぶり反落。終値はダウ工業株３０種平均が２０．１９ドル安の４万８７１０．９７ドル、ナスダック総合指数が２０．２１安の２万３５９３．１０、Ｓ＆Ｐ５００が２．１１安の６９２９．９４。 クリスマス明けで米国市場が再開されたものの、欧州勢が不在ということもあり、やや様子見の雰囲気が広がった。前営業日まで５日続伸となってお