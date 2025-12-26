東京都台東区の上野公園に新設された公衆トイレで、改修工事が始まった。12月24日から供用が開始されたが、男女の仕切りとなる壁がない構造であることから、インターネット上では安全面を不安視する声が相次いでいた。弁護士ドットコムニュースの記者が12月26日午前に現地を訪れると、トイレは柵で囲まれ、使用できない状態となっていた。現場では、設置した東京都の担当者や業者とみられる人たちが脚立や資材を持ち込み、作業に追