人気バンド「BEGIN」が、23、24日にビルボードライブ大阪で予定していたライブを中止した。公式X（旧ツイッター）を23日に更新し、発表した。「メンバーの体調不良により」と説明した。「【BEGINビルボードライブ大阪公演中止のお知らせ】」と題して、メッセージをアップ。「12月23日（火）・24日（水）にビルボードライブ大阪にて開催を予定しておりました『BEGIN Billboard Live 2025冬』公演につきまして、メンバーの体調不良