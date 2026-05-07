◆ＮＨＫマイルＣ追い切り（６日、美浦トレセン）前走のニュージーランドＴで２着だったロデオドライブは、初コンビのレーンを背に美浦・Ｗコースで３頭併せを実施。隊列の真ん中で行きたがるそぶりをみせたが、３コーナー過ぎで落ち着きを取り戻し直線入り口では先頭に並びかけた。そこから馬なりのままスムーズに加速。強めに追った外ハイテイラオユエ（３歳未勝利）に併入、内ブランフォルテ（４歳１勝クラス）に１馬身半先着