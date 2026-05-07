車で出かける日のルーティンを分解すると、運転以外にも地味にストレスが宿っていることに気づく。何よりも面倒なこと。それは、スマホを挟む／外す、あのひと手間。 エンジンをかけて、アームを広げて、スマホをセットする。目的地までナビを見ている時間は案外快適で、視界の端にスマホがある感覚は嫌いじゃない。でも、コンビニに寄るたび、ガソスタに入るたびに外して、また挟み直す--あの所作はただただ面倒。や