21日、アラブ首長国連邦のフランス軍基地で演説するマクロン大統領（マクロン氏のXから、共同）【パリ共同】フランスのマクロン大統領は21日、同国が保有する原子力空母シャルル・ドゴールの後継となる新たな原子力空母の建造を正式に決定したと発表した。大型化し、海上での戦力を強化する狙い。フランスメディアによると、2038年に就役予定。ロシアのウクライナ侵攻やトランプ米大統領の欧州安全保障への消極姿勢を背景に、