「娘の究極の愛を受け止めるパパ」【動画】パパさんの顔に座ってフミフミする猫さんそんな一言とともに投稿された動画が、多くの人の笑いと癒やしを集めている。映っているのは、寝ているパパさんの“顔の上”。そこにどっしりと後ろ足を乗せて、毛布をしゃぶりながらフミフミを続ける三毛猫・小雪ちゃん（12歳）の姿だ。苦しそう……なのに、パパさんは一切動かない。この“静かな耐久戦”に、「深い」「愛が海より深い」「どうし