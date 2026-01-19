「みんなの75点より、誰かの120点」を合言葉にドン・キホーテが展開している「偏愛メシ」シリーズより、1月12日に新作「おでんパスタ」（税込430円）が登場しました。タイトル通り「おでん」と「パスタ」を組み合わせた商品です。定期的に“過去イチ意味が分からない”を更新してくれる偏愛メシシリーズですが、本商品こそが真の過去イチかもしれません。実際に、食べてみました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこち